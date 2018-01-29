Ученые назвали универсальный язык для всех народов мира

Универсальным средством общения для всего человечества является музыка. К такому выводу пришли американские ученые из Гарвардского университета.

Как отмечает Сurrent Biology, в исследовании приняли участие 750 интернет-пользователей из 60 стран. Всем участникам предлагали послушать музыкальные отрывки из композиций разных народов и культур, выбранных случайным образом.

Испытуемые должны были определить жанр композиции и описать настроение, которое создает данная музыка. В большинстве случаев жанр и характер музыки люди определяли совершенно точно, хотя и не знали ее происхождения.

Ученые также обнаружили связь между жанрами песен и их субъективной оценкой представителями разных культур.