Группа Portugal. The Man получила «Грэмми» в поп-музыке

Американская рок-группа Portugal. The Man с композицией Feel It Still завоевала премию «Грэмми» в номинации «Лучшее поп-исполнение дуэтом/группой».

Об этом объявила Национальная академия искусства и техники грамзаписи США.

Как сообщает ТАСС, в этой категории соперничали более именитые противники: диджей-дуэт The Chainsmоkers и группа Coldplay с композицией Sоmething Just Like This, пуэрториканцы Луис Фoнси и Дэдди Янки с Despacito, квартет Imagine Dragоns с песней Thunder. Список номинантов замыкали немецкий диджей Zedd (Зедд) и канадская певица Алеccия Кара с композицией Stay.

Юбилейная 60-я церемония вручения премии «Грэмми» проходит 28 января в нью-йоркском комплексе «Мэдисон-сквер-гарден».

Ранее портал iz.ru сообщил, что «Грэмми» в номинации «Лучшее классическое инструментальное сольное исполнение» завоевал российский пианист Даниил Трифонов.