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Башмет рассказал о состоянии музыкального образования в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Народный артист СССР, альтист, дирижер, педагог и общественный деятель Юрий Башмет в эксклюзивном интервью «Известиям» поделился мнением о состоянии современного музыкального образования в России.

— Я не знаю, в каком состоянии находятся все кафедры консерваторий. На альтовой кафедре довольно много подвижек в хорошую сторону, но таланты приходят «волнами», — сказал он.

По словам артиста, из 10 человек, поступающих на первый курс, в среднем трое — способные. 

— С ними надо заниматься, работать, и они будут побеждать на конкурсах. А бывают наборы, где ни одного такого человека нет. И то же самое со скрипачами, пианистами, виолончелистами. Это зависит не от нас, — добавил он.

Башмет отметил, что в целом школа не сильна техникой.

— Русская школа — это способ музыкального мышления. Этого у нас никто не отберет, как, например, Толстого или Чайковского. А вот техника как раз немного провисает сегодня, — заключил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Если я не на сцене, то будто и праздника нет»

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