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Президент России поздравил Юрия Башмета с 65-летием

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент России Владимир Путин поздравил главного дирижера Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» с 65-летием. Он отметил многогранность таланта музыканта, а также пожелал Башмету неиссякаемого вдохновения.

«Вас знают как выдающегося исполнителя и дирижера, яркого, неординарного, увлеченного человека. Многогранность вашего таланта раскрылась и в других важных начинаниях — вы уделяете огромное внимание поддержке молодых дарований, активно воплощаете в жизнь востребованные творческие, просветительские инициативы», — говорится в тексте поздравительной телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев также поздравил Юрия Башмета с юбилеев, подчеркнув, что он принадлежит к редким и совершенно особенным музыкантам, у которых всё получается блистательно.Телеграмма была опубликована на сайте правительства.

Ранее Путин поздравил экипаж гонщика Эдуарда Николаева с победой в ралли-марафоне «Дакар-2018». Он отметил, что за свою историю команда не раз становилась обладателем почетных наград и титулов.

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