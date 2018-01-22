Судей поздравят от первого лица

Президент России Владимир Путин 23 января может лично поздравить Верховный суд РФ с 95-летием. Возможность визита в высшую судебную инстанцию «Известиям» подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В самом ВС вероятный приезд Владимира Путина пока не комментируют. По мнению экспертов, встреча в честь юбилея — хороший повод поговорить о будущем судебной системы.

ВС собирается отмечать свой юбилей 23 января, сообщил «Известиям» его председатель Вячеслав Лебедев. Торжественное мероприятие состоится в здании суда — от аренды другой площадки организаторы отказались.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос корреспондента «Известий», планирует ли Владимир Путин посетить ВС и поздравить судей с юбилеем, ответил, что этого «нельзя исключать».

На юбилейном мероприятии Вячеслав Лебедев готовится доложить о проделанной работе.

— Приглашен Совет судей РФ в полном составе, члены Высшей квалификационной коллегии судей, председатели судов — и арбитражных, и судов общей юрисдикции, судьи ВС. Как раз в том объеме, который позволяет наш зал, — рассказал «Известиям» председатель ВС. — У меня будет небольшой доклад о работе ВС — о том, что выполнено.

Раскрывать подробности своего выступления Вячеслав Лебедев, который бессменно возглавляет ВС с 1989 года, не стал.

Представители экспертного сообщества полагают, что на встрече в честь юбилея будут обсуждаться в том числе перспективы развития судебной системы.

По мнению политконсультанта Леонида Давыдова, на мероприятии президент может затронуть вопросы, «связанные с будущим юбиляров».

— Ведь юбилей — всегда повод поговорить о будущем, — заметил Леонид Давыдов. — Это неразрывно связано с тем, что говорилось на Гайдаровском форуме (о необходимости административных реформ. — «Известия»). Потому что в дальнейшей административной и налоговой реформе есть много моментов, связанных с судебной и исполнительной властью, и всё это должно быть синхронизировано.

Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов также считает, что на юбилее обсудят планы на будущее. Однако масштабных заявлений о реформах эксперт не ожидает.

— Мы можем услышать на этом мероприятии о каких-то планах, но вряд ли будет разговор о комплексной программе судебной реформы. Потому что время озвучивать эту программу еще не пришло, а делать это по частям было бы не совсем правильно, — считает он.

Российский президент неоднократно принимал участие в торжествах, посвященных юбилеям высшей судебной инстанции. Владимир Путин посещал Верховный суд в 2003 и 2013 годах — на 80- и 90-летие со дня создания. На мероприятиях он в том числе вручал судьям ВС госнаграды. В 2008 году на юбилей приезжал Дмитрий Медведев, который на тот момент занимал пост главы государства.