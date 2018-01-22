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Судей поздравят от первого лица

На мероприятии в честь 95-летия ВС ожидают президента
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин 23 января может лично поздравить Верховный суд РФ с 95-летием. Возможность визита в высшую судебную инстанцию «Известиям» подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В самом ВС вероятный приезд Владимира Путина пока не комментируют. По мнению экспертов, встреча в честь юбилея — хороший повод поговорить о будущем судебной системы. 

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ВС собирается отмечать свой юбилей 23 января, сообщил «Известиям» его председатель Вячеслав Лебедев. Торжественное мероприятие состоится в здании суда — от аренды другой площадки организаторы отказались.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос корреспондента «Известий», планирует ли Владимир Путин посетить ВС и поздравить судей с юбилеем, ответил, что этого «нельзя исключать». 

На юбилейном мероприятии Вячеслав Лебедев готовится доложить о проделанной работе.

— Приглашен Совет судей РФ в полном составе, члены Высшей квалификационной коллегии судей, председатели судов — и арбитражных, и судов общей юрисдикции, судьи ВС. Как раз в том объеме, который позволяет наш зал, — рассказал «Известиям» председатель ВС. — У меня будет небольшой доклад о работе ВС — о том, что выполнено.

Раскрывать подробности своего выступления Вячеслав Лебедев, который бессменно возглавляет ВС с 1989 года, не стал.

Представители экспертного сообщества полагают, что на встрече в честь юбилея будут обсуждаться в том числе перспективы развития судебной системы.

По мнению политконсультанта Леонида Давыдова, на мероприятии президент может затронуть вопросы, «связанные с будущим юбиляров». 

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— Ведь юбилей — всегда повод поговорить о будущем, — заметил Леонид Давыдов. —  Это неразрывно связано с тем, что говорилось на Гайдаровском форуме (о необходимости административных реформ. — «Известия»). Потому что в дальнейшей административной и налоговой реформе есть много моментов, связанных с судебной и исполнительной властью, и всё это должно быть синхронизировано.

Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов также считает, что на юбилее обсудят планы на будущее. Однако масштабных заявлений о реформах эксперт не ожидает. 

— Мы можем услышать на этом мероприятии о каких-то планах, но вряд ли будет разговор о комплексной программе судебной реформы. Потому что время озвучивать эту программу еще не пришло, а делать это по частям было бы не совсем правильно, — считает он. 

Российский президент неоднократно принимал участие в торжествах, посвященных юбилеям высшей судебной инстанции. Владимир Путин посещал Верховный суд в 2003 и 2013 годах — на 80- и 90-летие со дня создания. На мероприятиях он в том числе вручал судьям ВС госнаграды. В 2008 году на юбилей приезжал Дмитрий Медведев, который на тот момент занимал пост главы государства. 

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