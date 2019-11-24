Минеральная война: будущее «Новотерской целебной» под вопросом

Настоящие водные баталии разыгрались в Ставропольском крае. Объектом спора стала скважина № 72, из которой добывается популярная у россиян минеральная вода «Новотерская целебная». Росимущество оспаривает права на нее у предприятия «Кавмининтер» , действующего на объекте по лицензии с 1994 года. Арбитражный суд первой инстанции встал на сторону федерального агентства и постановил, что спорная скважина должна быть истребована из собственности «Кавмининтера» . При этом, если решение о передаче объекта вступит в силу, встает под вопрос судьба завода по розливу «Новотерской целебной». Без работы могут остаться более 200 человек. Местные депутаты не исключают, что к этой ситуации, вероятно, могут быть причастны владельцы санатория «Минеральные Воды – 2», на территории которого добывается вода.

Спорная скважина

В октябре Арбитражный суд Ставропольского края вынес решение истребовать из собственности ООО «Кавмининтер» скважину № 72, которая является единственным источником минеральной воды «Новотерская целебная».

В суд с соответствующим иском обратилось территориальное управление Росимущества . В ведомстве «Известиям» заявили, что в марте 2017 года правительственная комиссия по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) распорядилась провести инвентаризацию гидрогеологических скважин. Для этого сформировали межведомственную комиссию, в состав которой вошли представители полпреда президента в СКФО, минприроды Ставропольского края, АО «Кавминкурортресурсы».

О2 Территория санатория «Минеральные Воды – 2» Фото: национальный туроператор Алеан/alean.ru

Проверка скважины № 72, расположенной на территории частного санатория «Минеральные Воды – 2», прошла в августе 2018 года. Судя по материалам Арбитражного суда, в 1994 году скважину передали на баланс «Кавмининтера» от государственного предприятия. Скважина не была приватизирована организацией. Следовательно, спорный объект не может считаться отчужденным из госсобственности в установленном законом порядке, говорится в деле . Там отмечается, что фактическое пользование «Кавмининтером» спорным имуществом после передачи его на баланс не подтверждает выбытие данного объекта из законного юридического владения РФ.

В региональном Росимуществе добавили, что, по данным местного филиала «Территориального фонда геологической информации по Южному федеральному округу», в реестре действующих скважин в Ставропольском крае 6703 объекта (питьевые, технические и минеральные), а в реестре федерального имущества — 72.

— В ходе инвентаризации были получены сведения об использовании скважин третьими лицами без правоустанавливающих документов, — уточнили в ведомстве.

В агентстве также заявили о том, что некоторые скважины перестали быть собственностью государства после того, как их безосновательно перерегистрировали на третьих лиц. Ведомство подало иски к различным коммерческим организациям. Скважины, в отношении которых будет признано право федеральной собственности, вернут в хозяйственный оборот государства.

О3 Корпус санатория «Минеральные Воды – 2» Фото: национальный туроператор Алеан/alean.ru

Примечательно, что в судебное разбирательство в качестве третьего лица по просьбе Росимущества был привлечен санаторий «Минеральные Воды – 2». Основным доводом стало то, что скважина располагается на его территории, а также указанные в документах сооружения были построены им в период, когда он являлся госучреждением.

С 1999 года пансионат претерпел несколько преобразований, став в итоге ОАО «Санаторий «Минеральные Воды», а затем ООО «Санаторий «Минеральные Воды – 2». Там отказались комментировать «Известиям» ситуацию со скважиной.

Четверть века назад

Юрист «Кавмининтера» Наталья Калюгина в разговоре с «Известиями» рассказала, что скважина № 72 Змейкинского месторождения находится в фактическом владении организации с 1994 года , право собственности на наземное сооружение оформлено в 2002 году, а на земельный участок со скважиной — спустя пять лет.

— Наше владение основано на лицензии. Скважина была передана с баланса Северо-Кавказской гидрологической экспедиции по стоимости почти 14 млн рублей в соответствии с действующим в то время законодательством . Таким образом, ООО «Кавмининтер» владеет этим имуществом правомерно. Кроме того, до недавнего времени ни территориальное управление Росимущества, ни иные органы власти в качестве представителей собственника себя не проявляли, — отметили в компании.

О1 Добыча минеральной воды в Ставропольском крае Фото: ТАСС/Антон Подгайко

По словам юриста, в связи с тем что все документы были оформлены 25 лет назад, платежные поручения написаны от руки. С тех пор был ликвидирован банк, в котором обслуживалась Северо-Кавказская гидрологическая экспедиция. Восстановить все необходимые документы не предоставляется возможным.

— Росимущество могло попросить суд признать право собственности, а не лишать нас возможности использовать скважину, — сказала «Известиям» Наталья Калюгина.

Юрист подчеркнула, что в настоящее время организация готовится обжаловать решение суда.

Конфликт интересов

Сейчас «Кавмининтер», добывая минеральную воду, распределяет ее между санаторием и заводом АО «Кавминводы», который производит «Новотерскую целебную» и является одним из учредителей ООО «Кавмининтер» (его доля составляет 13,63%). В случае если скважина будет передана на баланс государства, комитет по природным ресурсам Ставропольского края сможет выдать лицензию на добычу воды другому предприятию. Пока эта процедура будет длиться, под вопрос встанет и работа завода . Не исключено, что он может быть закрыт, опасаются в «Кавмининтере».

— Если это произойдет, более 200 сотрудников будут сокращены. А ведь большая часть работников — люди предпенсионного возраста. Завод является стабильным источником доходов для жителей Пятигорска, Минеральных Вод, поселков Новотерский и Змейка. Выплачиваемые предприятием налоги в объеме порядка 200 млн рублей направляются и в региональный, и в федеральный бюджет, — подчеркнула Наталья Калюгина.

О4 Лаборатория контроля качества и содержания солей и минералов в воде на заводе Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

По словам депутата Минераловодского городского округа от поселка Новотерский Сергея Муравского, сейчас в ближайших к скважине населенных пунктах практически нет работы. Завод остался единственным предприятием со стабильной и достойной зарплатой. Многие на нем трудятся несколько десятков лет и даже привели туда своих детей.

В администрации городского округа «Известиям» подтвердили, что в курсе происходящего. Но так как скважина находится в частной собственности, вмешиваться в ситуацию они не могут.

В свою очередь, депутаты Минераловодского городского округа от поселка Новотерский заметили, что в истребовании скважины могут быть заинтересованы владельцы санатория . Об этом «Известиям» рассказал один из них, Андрей Дорофеев.

О5 Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

— В период приватизации санатория по непонятным причинам в его собственность отошла и дорога общего пользования — улица Бештаугорская. Она ведет к заводу. Около года назад представители санатория перекрывали дорогу и рабочие не могли добраться к предприятию. Владельцы санатория хотят, чтобы завод платил им деньги за проезд, — добавил депутат.

Долгая история

Юрист Анна Маджар пояснила «Известиям», что у «Кавмининтера» есть шансы отстоять свои интересы.

— Естественно, защита будет до последнего отстаивать права компании, и процесс может затянуться еще на год, — сказала эксперт. — Исходя из доводов суда, лицензия на разработку у «Кавмининтера» была, но пользовался скважиной он без приватизации. То есть компания не оформила необходимые документы на владение ею. Раз этого не было сделано, то фактически скважина оставалась в федеральной собственности, а в таком случае срок давности не рассматривается. Возможно, в процессе апелляции будут представлены дополнительные документы.

По словам Анны Маджар, организации часто сталкиваются с оспариванием ресурса, который находился в федеральной собственности. Дело в том, что в советские и постсоветские времена оформлялось мало документов и собрать их в качестве доказательств очень тяжело — нужно вести серьезную работу в архивах.

О7 Фото: ТАСС/Антон Подгайко

В АО «Кавминводы» комментарий по ситуации не предоставили. Сам завод функционирует с февраля 1995 года, ежегодная выручка от его деятельности составляет более 800 млн рублей. По данным открытых источников, на 2018 год в штате числится 200 сотрудников. Согласно критериям, указанным в ФЗ-209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», организация относится к предприятиям среднего бизнеса. Помимо «Новотерской целебной» завод занимается производством питьевой воды, получаемой в процессе таяния многовековых ледников Большого Кавказа.