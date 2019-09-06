Пресную воду назвали перспективным экспортным товаром Камчатки

Пресная вода Камчатки является одним из наиболее перспективных экспортных товаров региона. Об этом в пятницу, 6 сентября, заявил губернатор края Владимир Илюхин на полях Восточного экономического форума.

«Одним из новых и перспективных экспортных направлений является поставка пресной воды Камчатки», — цитирует Илюхина ТАСС.

Он пояснил, что на Камчатке разведано 50 месторождений питьевых и технических подземных вод с утвержденными запасами более 520 тыс. кубометров в сутки. Качество воды признано выше норм Всемирной организации здравоохранения.

Также губернатор добавил, что на Камчатке собираются экологически чистые черемша, папоротник, иван-чай, грибы и дикие ягоды.

В январе 2019 года стало известно, что байкальскую питьевую воду в бутылках будут производить в Иркутской области. Производство планирует выпускать до 528 тыс. л воды в сутки. Завод, который строят в Култуке Слюдянского района, сдадут в эксплуатацию к 2021 году. Ожидается, что воду в пластиковой таре будут экспортировать в Китай и поставлять в регионы России.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.