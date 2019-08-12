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Около 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу на Камчатке

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Фото: Global Look Press/Miroslav Chaloupka/CTK
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Около 70 голодных медведей, проявляющих агрессию, заблокировали туристическую тропу на реке Хакыцин (Камчатка), маршрут временно закрыт. Об этом в воскресенье, 11 августа, рассказали на сайте Кроноцкого заповедника.

«На побережье реки, вдоль которой проходит популярный туристический маршрут «Загадки Хакыцина», наблюдается крупное скопление голодных хищников», — говорится в сообщении.

Отмечается, что медведи собираются в ожидании нереста лососевых, но в этом году рыбы в реке Хакыцын мало, и хищники голодают.

Острая конкуренция за пищу привела к росту конфликтов между медведями, и есть риск агрессии в отношении человека. В частности, уже был зарегистрирован случай, когда самец атаковал группу из трех человек и лишь в последний момент свернул в сторону.

В заповеднике выражают опасения, что если ситуация с нерестом останется такой же, туристические программы в бассейне Курильского озера придется закрыть.

В июне зоологи поймали белую медведицу на окраине Норильска. Животное залезало в помойки в поисках еды. Сообщалось, что для Норильска появление этого хищника — большая редкость. Ранее такой случай был 40 лет назад.

20 июня медведицу поймали зоологи и отправили в красноярский парк «Роев ручей».

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