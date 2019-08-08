В Магадане застрелили бродившего по городу медведя

Молодой медведь дошел до центра Магадана. Животное застрелили, когда оно добралось до одной из школ. Об этом сообщили 8 августа представители охотуправления правительства региона и МВД.

По словам представителя ведомства, случай, когда медведь добирается до самого центра города, уникален.

«Мы посмотрели видео, это, конечно, совсем маленький косолапый – пестун (самец, который присматривает за медвежонком). Он, видимо, чего-то испугался и побежал в город, только так это можно объяснить», – цитирует его ТАСС.

Полицейские длительное время следили за животным и пришли к выводу, что оно может быть опасно. Когда медведь приблизился к одной из школ, правоохранители были вынуждены его застрелить, пояснила врио начальника отдела информации в региональном главке МВД Ксения Лукина.

2 августа сообщалось, что в Мурманской области медведь пришел в городской парк.