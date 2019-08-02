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В Мурманской области медведь пришел в городской парк

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Фото: Pixabay
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В Североморске (Мурманская область) бурый медведь зашел в городской парк. Прогнать его обратно в лес не удалось, в итоге было принято решение застрелить животное, так как оно представляло опасность для людей.

О появлении зверя в городе вечером 1 августа сообщил местный житель. На борьбу с ним отправились три наряда полиции, но животное не испугалось световых и звуковых сигналов, пишет сайт kp.ru.

Горожане сообщали в соцсетях, что на окраине Североморска видели еще одного медведя, который не боится людей. Также сообщения о встрече с животными в центре города поступали из соседнего Оленегорска.

Накануне на окраине Североморска был найден растерзанный труп собаки. Местные жители считают, что ее задрал медведь, передает «Северпост».

В июне три бурых медведя напали на базу оленеводов в Ловозерском районе Мурманской области и задрали 16 оленей.

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