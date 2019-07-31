В Московском зоопарке отпраздновали день рождения больших панд. Диндин исполнилось два года, Жуи — три. В уличном вольере именинников ждали сладкие сюрпризы. Пандам «испекли» особенный торт: в коржах изо льда морковь, бамбук и яблоки. Для гостей зоопарка подготовили праздничную программу. У павильона «Фауна Китая» организовали тематические площадки.