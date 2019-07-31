На ямальской трассе медведь напал на автомобилиста

Ты к ним со всей душой, а они в ответ — лапой. Двое медведей вышли на ямальскую трассу прямо к автомобилю. Водитель и пассажир хотели пообщаться с косолапыми, но что-то пошло не так. Один из них ударил по стеклу со стороны водителя лапой. Пришлось удирать — этот участок трассы остался за косолапыми.