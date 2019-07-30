На Сахалине медведь зашел на завод в разгар рабочей смены

На Сахалине медведь заглянул на рыбзавод — все испугались, включая косолапого. Медведь надеялся на встречу с рыбой. Сотрудники завода — на скорое завершение рабочей смены. В цеху косолапый появился внезапно, встреча получилась нервной. Работники и медведь в шоке, зато ни одна рыба не пострадала.