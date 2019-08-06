Оренбургская медведица попыталась сбежать по пути в Ингушетию

Медведица Маша, спасенная из придорожного кафе в Оренбуржской области, сбежала из клетки по дороге в Ингушетию. Ее удалось поймать благодаря бдительности местных жителей.

По данным регионального управления МВД, Машу и еще двух медвежат, Потапа и Валю, приобрел житель Ингушетии, и они ехали к нему. В районе поселка Первомайский Маша сбежала. Это заметил местный житель и сообщил полицейским.

Полицейские совместно с охотоведом и ветеринаром поймали Машу, сделали укол снотворного и вернули в клетку. После того, как специалисты убедились, что с медведицей всё в порядке, она продолжила путь в Ингушетию.

ТАСС сообщает, что медведи жили при кафе на трассе М5, потом хозяин заведения выставил их на продажу. Местные зоозащитники переживали, что животные содержатся в неподходящих условиях и могут попасть в руки к недобросовестным покупателям, но природоохранная прокуратура не нашла серьезных нарушений в их содержании.

В июле 2019 года мэр Магаса Беслан Цечоев сообщил, что медведей заберут в Ингушетию, чтобы адаптировать их к нормальным условиям жизни и вернуть в привычную среду обитания. По данным агентства, животные уже прибыли в место назначения.

2 августа в Североморске (Мурманская область) специалисты застрелили медведя, который пришел в городской парк, так как он представлял опасность для людей. Незадолго до этого на окраине города был найден труп собаки, которую, по словам местных жителей, растерзал медведь.