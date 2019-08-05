Женщина бросила мороженое в медведя ради зрелища в зоопарке Петербурга

В зоопарке Санкт-Петербурга посетительница бросила мороженое в вольер белой медведицы Хаарчааны, стараясь растормошить отдыхавшее животное. Об инциденте рассказали работники Ленинградского зоопарка на официальной страничке «ВКонтакте».

Отмечается, что животное под восторженные крики толпы прервало отдых и кинулась за стаканчиком мороженого в бассейн. При этом дети просили повторить аттракцион с мороженым. Подоспевшие смотрители попытались объяснить посетителям, что такое поведение может привести к трагическим последствиям.

«На наши замечания мы услышали: "Дети целый час стояли на солнце и ждали, пока медведица прыгнет, а она не хотела!…" и

"Почему мы должны столько ждать, пока она начнет купаться?...", а также "Медведи ведь едят снег, почему ей нельзя мороженое?…"» — цитирует сообщение телеканал «78».

В зоопарке напомнили, что животных кормить категорически запрещено. «Мы принимаем несколько тысяч человек в день, если каждый из них даст животному по стаканчику мороженого, это приведет к завороту кишок или остановке кишечной деятельности», — указали в зоопарке.

Там также подчеркнули, что подобные заведения созданы для того, чтобы люди могли «понаблюдать за уникальными обитателями нашей планеты — рассмотреть их внешний вид, повадки, отношения с сородичами». «Но животные ничего никому не должны, они могут не обращать на вас внимания, прилечь отдохнуть или спрятаться в домик, если устанут», — подчеркивается в сообщении.

В Пензенском зоопарке ранее погиб закормленный посетителями жеребенок. В учреждении рассказали, что жеребенка закормили посетители, которые игнорировали не только предупреждающие таблички о запрете кормления животных, но и просьбы сотрудников учреждения.

15 июля стало известно, что посетители зоопарка в Пекине забросали камнями большую панду. Таким образом они хотели заставить животное шевелиться.