Белая медведица вышла к причалу в столице Чукотке Анадыре

Молодая белая медведица утром в пятницу, 9 августа, выходила к причалу в Анадыре, охотоведы решают, что делать в случае ее возвращения. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главк регионального управления МВД Чукотского края.

«Через некоторое время медведь сам ушел в море и уплыл. Зверь никому не навредил», — рассказал сотрудник правоохранительных органов.

Ученые, также прибывшие на место происшествия, отметили, что полуторагодовалая самка успела полакомиться выброшенным на берег трупом нерпы.

Хищницу отогнал работник порта, она уплыла в море, но охотоведы считают, что медведица может вернуться, поскольку место для нее стало «кормовым».

В июне зоологи поймали белую медведицу на окраине Норильска. Животное залезало в помойки в поисках еды. Сообщалось, что для Норильска появление этого хищника — большая редкость. Ранее такой случай был 40 лет назад.

20 июня медведицу поймали в зоологи и отправили в красноярский парк «Роев ручей».