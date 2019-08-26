На Камчатке в районе вулкана Горелый пропала туристка

На Камчатке спасатели ищут туристку, пропавшую на вулкане Горелый. Об этом сообщило региональное управление МЧС в понедельник, 26 августа.

Отмечается, что 35-летняя женщина, совершавшая восхождение в составе группы из 29 человек, пропала накануне.

«По данным заявителя, во время спуска группа растянулась по тропе, проходящей по гребню вулкана», — сообщил ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС.

При этом видимость на тропе составила всего 10 метров, и одна из альпинисток потерялась.

В поисках пропавшей женщины задействованы 17 спасателей и три единицы техники.

8 августа сообщалось, что четверо туристов из Петербурга загадочно пропали под Мурманском.