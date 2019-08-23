Камчатские спасатели ищут троих пропавших у мыса Опасный рыбаков

Камчатские спасатели ищут троих рыбаков, пропавших в Авачинском заливе в районе мыса Опасный. Об этом в пятницу, 23 августа, рассказали в краевом управлении МЧС.

«Трое рыбаков 20 августа вышли на катере Mitsubishi MS-25 в указанный район и планировали вернуться домой в ночь на 21 августа», — говорится в сообщении на сайте.

При этом в районе поисковой операции были обнаружены некоторые личные вещи и обломки катера.

13 мая сообщалось, что рыбаки на Камчатке шесть дней гребли к берегу лопатой на перевернувшейся резиновой лодке. Добравшиеся до берега мужчины дозвонились в службу спасения по водонепроницаемому телефону, который был у одного из рыбаков. Спасатели обнаружили потерпевших через пять часов — им пришлось исследовать 50 км береговой линии.