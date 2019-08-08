Четверо туристов из Петербурга загадочно пропали под Мурманском

Четыре туриста из Санкт-Петербурга, отправившиеся на рыбалку в Мурманскую область, исчезли, пишет 8 августа РЕН ТВ.

Путешественники пропали возле закрытого города Заозерска, уточнила знакомая пропавших в соцсетях.

«Приехали из Санкт-Петербурга на рыбалку в пятницу, 2 августа. Трое мужчин и женщина — жена одного из пропавших. С тех пор не выходят на связь с родными. Кто оформлял им пропуск — не знаем», — сообщила она.

По ее словам, один из туристов — офицер запаса 1966 года рождения.

Знакомая пропавших отметила, что родственники не могут выяснить, выезжали ли путешественники обратно в Петербург.

5 августа сообщалось, что мужчину, пропавшего более недели назад в подмосковном лесу, случайно нашел грибник.