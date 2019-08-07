В Сочи две туристки выпали из катера при попытке сфотографироваться

В Сочи две туристки выпали из катера, пытаясь сделать эффектные фото. Как сообщили в среду, 7 августа, в пресс-службе Сочинского линейного управления МВД России на транспорте, по данному факту ведется проверка.

Как выяснилось, женщины отправились на морскую прогулку в составе экскурсионной группы. В процессе прогулки они решили сфотографироваться на фоне морского пейзажа.

«Дамы взобрались на спасательные плоты, расположенные в корме морского судна. От резкого дуновения ветра и покачивания катера женщины не удержались и упали за борт», — рассказали в транспортной полиции.

Команда катера тут же сбросила женщинам спасательные круги. Еще одно маломерное судно, проходившее рядом с оказавшимися в море туристками, подняло их на борт и доставило на берег, пишет «Газета.ru».

Если выяснится, что женщины пренебрегли правилами поведения на морском судне, им грозит административная ответственность по ст. 11.17 КоАП РФ («Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте»).

16 июля сообщалось о любителях экстремальных фотосессий, которые чудом увернулись от пролетающего самолета на греческом острове Скиатос. Людей, выстроившихся у взлетно-посадочной полосы в местном аэропорту, чтобы снять приземление прибывающего лайнера, сбило с ног потоком воздуха.