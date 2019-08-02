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В Москве девочка упала с козырька подъезда при попытке сделать селфи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Несовершеннолетняя девочка получила травму головы, упав с козырька подъезда при попытке сделать селфи. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказали в оперативных службах столицы.

Инцидент произошел 2 августа на улице Панферова. 12-летняя девочка вместе с подругой залезла на козырек подъезда жилого дома и начала фотографироваться. Во время выбора удачного кадра она сорвалась вниз и получила травму головы.

Медики диагностировали у нее перелом височной кости. Ребенок находится в реанимации, врачи оказывают ей всю необходимую помощь, пишет «Москва 24».

24 июля сообщалось, что жительница Рязани сделала селфи на крыше поезда и попала в реанимацию.

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