В Москве девочка упала с козырька подъезда при попытке сделать селфи

Несовершеннолетняя девочка получила травму головы, упав с козырька подъезда при попытке сделать селфи. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказали в оперативных службах столицы.

Инцидент произошел 2 августа на улице Панферова. 12-летняя девочка вместе с подругой залезла на козырек подъезда жилого дома и начала фотографироваться. Во время выбора удачного кадра она сорвалась вниз и получила травму головы.

Медики диагностировали у нее перелом височной кости. Ребенок находится в реанимации, врачи оказывают ей всю необходимую помощь, пишет «Москва 24».

24 июля сообщалось, что жительница Рязани сделала селфи на крыше поезда и попала в реанимацию.