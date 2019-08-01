«Томский Прованс» оказался в опасности из-за наплыва любителей селфи

Целое поле медоносных цветов в Томской области оказалось под угрозой из-за любителей селфи, сообщили в четверг, 1 августа, в Сибирском НИИ сельского хозяйства и торфа. Эксперты бьют тревогу в связи с тем, что любители эффектных фото вытаптывают поле с фацелией — растением с яркими сиреневыми цветами.

Как отмечает «РИА Новости», поле этой культуры, которое прозвали Томским Провансом, расположено около трассы Аникино-Синий Утес недалеко от областного центра, так что местным жителям не составляет труда до него добраться.

«Мы реально бьем тревогу. Это семеноводческий посев фацелии, семена высших репродукций, поле у нас там 20 га. Она зацвела, и люди сначала приходили потихоньку, а сейчас пошел массовый наплыв любителей красивых фотографий. Туда даже свадьбы уже возят», — рассказала информагентству секретарь института Дарья Савельева.

По ее словам, люди вытаптывают целые поляны и собирают букеты цветов. Это наносит НИИ материальный ущерб, который трудно будет восполнить.

«Даже погода в этом году не нанесла нам столько вреда, сколько эти фотосессии», — подчеркнула Савельева. По ее словам, в НИИ волнуются, что «поле не переживет выходные», поэтому подготовили специальные баннеры и таблички с просьбой не топтать цветы.

В конце июля пользователи Instagram на весь мир прославили техническое озеро под Новосибирском. Ярко-бирюзовый водоем обрел стихийную популярность у жителей города благодаря своему необычному цвету. На фотографиях местные пейзажи выглядят, как морские.