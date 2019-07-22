Подросток пострадал из-за селфи в заброшенном здании в Архангельске

В Архангельске 17-летний парень получил тяжелые травмы, пытаясь сфотографироваться в заброшенном здании. По предварительным данным, подросток находился в состоянии опьянения.

Проверку по факту случившегося проводит Следственный комитет. По данным ведомства, 17-летний парень употреблял спиртные напитки вместе с друзьями в заброшенном здании на острове Хабарка. Молодой человек вышел на выступ плиты, чтобы сделать фотографию. Плита сорвалась, в результате подросток упал головой вниз с высоты второго этажа. Об этом пишет ИА FlashNord.

Пострадавший был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой. По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.