Прямой эфир

Ученые обнаружили скалу из мультфильма «Король Лев» в Приморье

0
Фото: leopard-land.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалисты нацпарка «Земля леопарда» в Приморском крае обнаружили каменный выступ, по форме напоминающий Скалу предков из известного мультфильма «Король Лев».

Женщина над стаей: как живет калужский центр помощи диким животным и его хозяйка
В России немного мест, где могут помочь попавшим в беду хищникам. В «Феникс» принимают почти всех — от полярных волков до камчатского медведя

Она расположена в заповеднике «Кедровая падь» и является местом сбора диких зверей. Об этом в четверг, 18 июля, сообщает пресс-служба национального парка.

«Здесь ученым удалось получить видео с редким дальневосточным леопардом — самцом Leo 12M по имени Тайфун, «королем» этих мест», — говорится в сообщении.

Скала, которая напомнила ученым кадры популярного мультфильма, стала излюбленным местом пребывания различных животных, обитающих в «Земле леопарда».

17 февраля специалисты заповедника получили снимки леопарда-нелегала, который с 2016 года «избегает» попадания в базу данных, а 2 января зафиксировали тигрицу, которая учила детенышей делать «селфи» на фотоловушку.

Также одна из камер в «Земле леопарда» запечатлела сразу семь видов диких животных. Отмечается, что звери «украли» добычу у леопарда Валеры, который спрятал ее поблизости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Редкий кавказский леопард впервые попал на видео в Армении
Утащившего двух собак-пограничников тигра поймали в Приморье

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017