Ученые обнаружили скалу из мультфильма «Король Лев» в Приморье

Специалисты нацпарка «Земля леопарда» в Приморском крае обнаружили каменный выступ, по форме напоминающий Скалу предков из известного мультфильма «Король Лев».

Она расположена в заповеднике «Кедровая падь» и является местом сбора диких зверей. Об этом в четверг, 18 июля, сообщает пресс-служба национального парка.

«Здесь ученым удалось получить видео с редким дальневосточным леопардом — самцом Leo 12M по имени Тайфун, «королем» этих мест», — говорится в сообщении.

Скала, которая напомнила ученым кадры популярного мультфильма, стала излюбленным местом пребывания различных животных, обитающих в «Земле леопарда».

17 февраля специалисты заповедника получили снимки леопарда-нелегала, который с 2016 года «избегает» попадания в базу данных, а 2 января зафиксировали тигрицу, которая учила детенышей делать «селфи» на фотоловушку.

Также одна из камер в «Земле леопарда» запечатлела сразу семь видов диких животных. Отмечается, что звери «украли» добычу у леопарда Валеры, который спрятал ее поблизости.