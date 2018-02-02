В Приморье звери «украли» добычу у леопарда Валеры

Фотоловушка в национальном парке «Земля леопарда» запечатлела на видео сразу семь видов диких животных, которых мог привлечь тайник с добычей леопарда Валеры. Кадры с «пиршества» зверей публикует пресс-служба парка.

Первыми в объектив фотоловушки, установленной на горе, попали тигрица с двумя котенками-подростками. Хищники, отдохнув и поиграв, оставили на память несколько селфи. Затем в кадре появляются олени, которым на горе легче добывать пропитание, поскольку здесь быстрее тает пороша.

Ближе к ночи объявился сам Валера. Леопард осмотрел окрестности, после чего ушел на охоту. Вернувшись, хищник устраивается на отдых перед камерой и облизывается.

Ученые отмечают, что хоть в кадре и не видно его добычи, Валера, по всей видимости, устроил на горе тайник с останками пойманного животного. Он и привлек других животных.

На следующий день гору посещают падальщик-гриф, ворон, харза и беркут.

«Запечатлеть такое количество животных за один раз — большая редкость. Нам удалось найти хорошую меточную точку, где звери постоянно оставляют свои следы. А качество записи позволяет даже услышать дыхание тигра, увидеть испускаемый им пар. Это особая площадка», — отметил инженер-исследователь ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Сторожук.

Дальневосточный леопард Валера назван в честь легендарного советского хоккеиста Валерия Харламова. Имя хищнику дали члены владивостокской команды «Адмирал».