Прямой эфир

В Приморье звери «украли» добычу у леопарда Валеры

0
Фото: Global Look Press/Gong Bing
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фотоловушка в национальном парке «Земля леопарда» запечатлела на видео сразу семь видов диких животных, которых мог привлечь тайник с добычей леопарда Валеры. Кадры с «пиршества» зверей публикует пресс-служба парка.

Первыми в объектив фотоловушки, установленной на горе, попали тигрица с двумя котенками-подростками. Хищники, отдохнув и поиграв, оставили на память несколько селфи. Затем в кадре появляются олени, которым на горе легче добывать пропитание, поскольку здесь быстрее тает пороша.

Ближе к ночи объявился сам Валера. Леопард осмотрел окрестности, после чего ушел на охоту. Вернувшись, хищник устраивается на отдых перед камерой и облизывается.

Ученые отмечают, что хоть в кадре и не видно его добычи, Валера, по всей видимости, устроил на горе тайник с останками пойманного животного. Он и привлек других животных.

На следующий день гору посещают падальщик-гриф, ворон, харза и беркут.

«Запечатлеть такое количество животных за один раз — большая редкость. Нам удалось найти хорошую меточную точку, где звери постоянно оставляют свои следы. А качество записи позволяет даже услышать дыхание тигра, увидеть испускаемый им пар. Это особая площадка», — отметил инженер-исследователь ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Сторожук.

Дальневосточный леопард Валера назван в честь легендарного советского хоккеиста Валерия Харламова. Имя хищнику дали члены владивостокской команды «Адмирал».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Аномальные холода в Приморье «загнали» леопардов в пещеры
Тигр и леопард облюбовали одну пещеру в Приморском нацпарке

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017