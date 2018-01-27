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Аномальные холода в Приморье «загнали» леопардов в пещеры

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Низкие температуры, установившиеся в Приморье, «загнали» обитателей нацпарка «Земля леопарда» в теплые пещеры. «Интерфакс» напоминает, что дальневосточный леопард — является самым морозоустойчивым представителем своего вида, в настоящее время хищники прячутся в пещерах от аномальных морозов, где сохраняется температура выше ноля.

Специалисты отмечают, что леопарды в настоящее время предпочитают искать теплые укрытия.

Ранее сообщалось, что энергоснабжение четырех сел в Лазовском районе Приморья прервано из-за аномальных морозов. В среду более 250 домов остались без тепла в Хакасии в аномальные морозы. В Искитиме Новосибирской области без тепла несколько часов оставались многоквартирные дома, вокзал, баня и общежитие колледжа. В регионе столбики термометра опускаются до минус 40 градусов. 

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