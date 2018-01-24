Прямой эфир

Более 250 домов остались без тепла в Хакасии в аномальные морозы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В селе Бородино Боградского района Хакасии этой ночью произошла авария в котельной, которая отапливает 263 жилых дома, детсад, школу, сельсовет и Дом культуры. Причиной аварии могли стать аномальные холода.

Как сообщает ИА FlashSiberia со ссылкой на республиканское министерство строительства и ЖКХ, из двух котлов один действует. Кроме того, во всех жилых домах есть печное отопление. В социально значимых объектах есть электроотопление и тепловые пушки. Однако занятия в школе отменены. Детский сад тоже закрыт.

По сведениям регионального управления по ГО и ЧС, морозная погода сохранится в Хакасии до 28 января. В эти дни температура может опускаться до –45 градусов. В ведомстве предупреждают, что сильные морозы могут спровоцировать новые аварии на объектах ЖКХ, энергетики и связи.

Этой ночью подобное ЧП произошло в Искитиме Новосибирской области. Там без тепла с ночи остаются многоквартирные дома, вокзал, баня и общежитие колледжа. В регионе столбики термометра опускаются до –40 градусов. 

Режим ЧС был введен и в одном из районов Пермского края. Причиной стали многочисленные порывы на теплотрассе из-за аномальных холодов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Аномальные морозы пришли из России на север Китая
Скованные холодом
Как Сибирь переживает аномальные морозы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017