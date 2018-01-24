Более 250 домов остались без тепла в Хакасии в аномальные морозы

В селе Бородино Боградского района Хакасии этой ночью произошла авария в котельной, которая отапливает 263 жилых дома, детсад, школу, сельсовет и Дом культуры. Причиной аварии могли стать аномальные холода.

Как сообщает ИА FlashSiberia со ссылкой на республиканское министерство строительства и ЖКХ, из двух котлов один действует. Кроме того, во всех жилых домах есть печное отопление. В социально значимых объектах есть электроотопление и тепловые пушки. Однако занятия в школе отменены. Детский сад тоже закрыт.

По сведениям регионального управления по ГО и ЧС, морозная погода сохранится в Хакасии до 28 января. В эти дни температура может опускаться до –45 градусов. В ведомстве предупреждают, что сильные морозы могут спровоцировать новые аварии на объектах ЖКХ, энергетики и связи.

Этой ночью подобное ЧП произошло в Искитиме Новосибирской области. Там без тепла с ночи остаются многоквартирные дома, вокзал, баня и общежитие колледжа. В регионе столбики термометра опускаются до –40 градусов.

Режим ЧС был введен и в одном из районов Пермского края. Причиной стали многочисленные порывы на теплотрассе из-за аномальных холодов.