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Жилые дома остались без тепла в мороз в Новосибирской области

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Прокуратура Новосибирской области занялась проверкой соблюдения прав жителей Искитима, которые остались без тепла в квартирах в мороз. Накануне вечером и ночью отопление было отключено в многоквартирных домах, на вокзале, в бане и в общежитии колледжа города. Надзорное ведомство даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за состояние местной теплотрассы.

Прорыв теплотрассы произошел в вечерние часы. Теплоснабжение удалось полностью восстановить лишь в 3:15 по местному времени. Жителям пострадавших домов, а также студентам местного строительно-монтажного колледжа было предложено разместиться в доме отдыха «Лесная сказка».  В квартирах постоянно проводился мониторинг температурного режима, сообщает ресурс vn.ru.

По данным Западно-Сибирской гидрометеослужбы, ночью температура в Искитиме опускалась до минус 42 градусов. Штормовое предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях действует в Новосибирской области до 28 января.

Портал iz.ru сегодня сообщил о том, что в одном из районов Пермского края был введен режим ЧС. Причина — многочисленные порывы на теплотрассе. В поселке Сараны без тепла остаются жители 26 многоквартирных и 12 двухквартирных домов.

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