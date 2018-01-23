Скованные холодом

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Как Сибирь переживает аномальные морозы
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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Аномальные морозы установились сразу в нескольких регионах Сибири в последнюю неделю января. В некоторых районах столбик термометра опускался до -50 градусов. Как местные жители справляются с такими температурами — в галерее портала iz.ru
Фото: REUTERS/Ilya Naymushin
Заснеженный берег Енисея в Красноярском крае, где температура опустилась до -34 градусов
Фото: REUTERS/Ilya Naymushin
Пугают морозы далеко не всех — члены красноярского клуба закаливания и зимнего плавания с удовольствием позируют и фотографируются, невзирая на то, что температура держится в районе -30 градусов
Фото: РИА Новости/Мария Никитич
Один из жителей Норильска, где столбик термометра опустился до отметки в -42 градуса
Фото: РИА Новости/Мария Плотникова
Заиндевевшие здания на улицах Красноярска
Фото: REUTERS/Ilya Naymushin
Горячая вода, которую выплескивают жители Красноярска, замерзает на лету при температуре в -34 градуса
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Морозоустойчивые лошади в селе Унара Омской области, где уже неделю столбик термометра не поднимается выше -30 градусов
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Село Новолуговое в пригороде Новосибирска, где температура опустилась до отметки в -36 градусов по Цельсию
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Пассажир автобуса в Новосибирске, где морозы продержатся как минимум до конца января
Фото: РИА Новости/Мария Плотникова
Пар от мороза на улице в центре Красноярска
Фото: REUTERS/Ilya Naymushin
Из-за сильных холодов телескоп, расположенный на берегу Енисея, оказался полностью заиндевевшим
Фото: РИА Новости/Мария Никитич
Вечер в скованном морозом Норильске — из-за холодов здесь даже пришлось отменить традиционные крещенские купания
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