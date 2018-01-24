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Более 100 человек пострадали в Кузбассе от аномальных морозов

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Фото: РИА Новости/Алексей Романов
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Более 100 человек обратились за последние три дня в медицинские учреждения в Кузбассе в связи с так называемыми холодовыми травмами. Об этом сообщили в региональном департаменте охраны здоровья населения.

С 20 по 23 января текущего года в Кемеровской области от обморожений и переохлаждений пострадали 118 человек. Госпитализированы были 55 из них, передает «РИА Новости».

В последние дни в Кузбассе стоит аномально холодная погода с сильным северным ветром и без осадков. В дневное время температура воздуха составляет -30–35 градусов, ночью опускается до -40–45 мороза и ниже. Морозы продержатся в регионе до конца недели, прогнозируют синоптики.

В населенных пунктах Яя и Мариинск Кемеровской области температура ночью опускалась в минувшие выходные до -47 градусов, пишет «Ридус».

По данным портала «Свежие новости», в Белогорске Кемеровской области люди остались без отопления в 30-градусный мороз.

Коммунальные, оперативные и дорожные службы региона находятся в режиме повышенной готовности. ГИБДД и МЧС призывают водителей по возможности отказаться от поездок на личном автотранспорте, особенно на дальние расстояния.

Стоит отметить, что в регионе такая температура наблюдалась почти 50 лет назад, в 1969 году. Минимальная температура в Мариинске составляла тогда 43 градуса мороза.

Напомним, в Приамурье также установились низкие температуры — столбики термометров опустились до -46 градусов и приближаются к отметке в -50.

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