Температура в Приамурье приблизилась к –50 градусам

Низкие температуры установились в Приамурье, столбики термометров опустились до -46 градусов и приближаются к отметке в -50.

Самая низкая температура в Амурской области зафиксирована на севере региона, синоптики сообщают, что в Сковородинском районе было -46 градусов. Метеорологи отмечают, что данные показания ниже климатической нормы.

«В этом году среднесуточные температуры ниже нормы на 2–8 градусов. 50-градусных морозов не зарегистрировала ни одна метеостанция», — приводит ТАСС слова заместителя начальника Амурского гидрометцентра Елены Печкиной.

Агентство отмечает, что бытовые термометры ночью показали значение в -48 градусов, днем температура держится в районе -35. В школах отменены занятия, в детских садах региона не проводятся прогулки.

Ранее сообщалось, что аномальные морозы установились на севере Китая: там температуры достигли отметки 44,5 градуса Цельсия ниже нуля, что является рекордом.