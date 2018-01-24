Прямой эфир
Сюжет:

Температура в Приамурье приблизилась к –50 градусам

0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Низкие температуры установились в Приамурье, столбики термометров опустились до -46 градусов и приближаются к отметке в -50.

Самая низкая температура в Амурской области зафиксирована на севере региона, синоптики сообщают, что в Сковородинском районе было -46 градусов. Метеорологи отмечают, что данные показания ниже климатической нормы.

«В этом году среднесуточные температуры ниже нормы на 2–8 градусов. 50-градусных морозов не зарегистрировала ни одна метеостанция», — приводит ТАСС слова заместителя начальника Амурского гидрометцентра Елены Печкиной.

Агентство отмечает, что бытовые термометры ночью показали значение в -48 градусов, днем температура держится в районе -35. В школах отменены занятия, в детских садах региона не проводятся прогулки.

Ранее сообщалось, что аномальные морозы установились на севере Китая: там температуры достигли отметки 44,5 градуса Цельсия ниже нуля, что является рекордом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 10 человек спасены в Туве из сломавшихся в мороз автомобилей
МЧС ввело особые меры безопасности в регионах с аномальными морозами

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017