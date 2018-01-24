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Аномальные морозы пришли на север Китая

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Фото: REUTERS
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Китайское метеорологическое управление распространило сообщение, что в 16 городах и уездах северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян установились небывалые холода. Температуры достигли отметки 44,5 градуса Цельсия ниже нуля, что является рекордом.

Синоптики отмечают, что аномальные холода пришли в Китай из Сибири. В районе горного хребта Большой Хинган зафиксирована температура -50 градусов.

23 января аномально низкие температуры были отмечены в Харбине: столбик термометра показал -43,1 градуса.

Ранее сообщалось, что в среду днем в Москве ожидается до -9 градусов.

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