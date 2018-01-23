МЧС ввело особые меры безопасности в регионах с аномальными морозами

МЧС ввело особые меры безопасности и оказания помощи людям в 21 регионе России из-за аномальных морозов. Об этом информирует пресс-служба министерства.

«В 21 субъекте РФ, где установились низкие температуры атмосферного воздуха, проводится дополнительная работа в частном жилом секторе с печным отоплением», — пояснили в ведомстве.

Как передает «РИА Новости», экстренные службы развернули 64 подвижных и 1363 стационарных пункта обогрева и питания, при этом 166 пунктов обогрева предназначены для социально-незащищенных групп населения, они могут одновременно принять более 7 тыс. человек.

Кроме того, 133 оперативные группы патрулируют наиболее сложные и опасные дорожные участки и в случае необходимости ограничивают движение транспорта. Дополнительные рейды проводятся на объектах ЖКХ, транспорта и инфраструктуры, проверяется их оборудование и резервы. В готовности к реагированию находятся свыше 124 тыс. человек и 40 тыс. единиц техники.

Ранее 23 января МЧС объявило штормовое предупреждение на Камчатке из-за приближения мощного циклона.