Прямой эфир
Сюжет:

МЧС ввело особые меры безопасности в регионах с аномальными морозами

0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МЧС ввело особые меры безопасности и оказания помощи людям в 21 регионе России из-за аномальных морозов. Об этом информирует пресс-служба министерства.

«В 21 субъекте РФ, где установились низкие температуры атмосферного воздуха, проводится дополнительная работа в частном жилом секторе с печным отоплением», — пояснили в ведомстве.

Как передает «РИА Новости», экстренные службы развернули 64 подвижных и 1363 стационарных пункта обогрева и питания, при этом 166 пунктов обогрева предназначены для социально-незащищенных групп населения, они могут одновременно принять более 7 тыс. человек.

Кроме того, 133 оперативные группы патрулируют наиболее сложные и опасные дорожные участки и в случае необходимости ограничивают движение транспорта. Дополнительные рейды проводятся на объектах ЖКХ, транспорта и инфраструктуры, проверяется их оборудование и резервы. В готовности к реагированию находятся свыше 124 тыс. человек и 40 тыс. единиц техники.

Ранее 23 января МЧС объявило штормовое предупреждение на Камчатке из-за приближения мощного циклона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ночь на 23 января в Москве стала самой морозной с начала зимы
Самая холодная ночь в 2018 году зафиксирована на Сахалине

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017