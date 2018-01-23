Штормовое предупреждение объявлено на Камчатке из-за циклона

Штормовое предупреждение объявлено с 24 января в Камчатском крае из-за приближения мощного циклона, который принесет снегопады и сильный ветер. Об этом говорится на сайте регионального главка МЧС.

«В акваториях Тихого океана и Охотского моря объявлено штормовое предупреждение. Так, утром 24 января 2018 года в Охотском море, а также в северо-западной части Тихого океана прогнозируется восточный ветер. В подрайоне 11240 возможно усиление ветра до 35–40 м/с», — пояснили в экстренных службах.

Скорость ветра в прибрежных акваториях Усть-Большерецкого и Елизовского районов составит от 25 до 30 м/с с порывами до 45–50 м/с. На этих территориях, а также в Алеутском районе ожидаются волны высотой 8–9 м.

Плохие погодные условия сохранятся до утра 25 января. Управляющим судоходных компаний рекомендовано принять меры повышенной предосторожности.