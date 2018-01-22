Штормовое предупреждение объявлено в Коми

Главное управление МЧС РФ по республике Коми объявило штормовое предупреждение из-за метелей, снегопадов и усиления ветра.

Ухудшение погодных условий произойдет в ближайшие два часа и сохранится в течение суток. «Ожидается усиление юго-восточного ветра порывами до 13–18 м/с, метель», — передает сообщение спасателей ТАСС.

Жителей региона просят воздержаться от туристических походов в лес, от проведения массовых мероприятий на улице и поездок на личном транспорте. За сутки в Коми может выпасть до 10 см снега.

В Сибири в понедельник морозы «отменили» автобусные рейсы, сообщил портал iz.ru, а Казань из-за метелей встала в автомобильных пробках.