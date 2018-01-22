Циклон с ураганным ветром и метелями вновь приближается к Сахалину

Уже в среду Сахалин окажется под воздействием очередного циклона, который принесет в регион ураганный ветер и метели. Его действие почувствуют жители Охинского, Ногликского, Поронайского, Александровск-Сахаулинского, Тымовского, Углегорского, Макаровского, Смирныховского и Долинского районов. Там прогнозируется сильный ветер до ураганного и метель, при которой видимость составит менее 500 м. Сильный ветер ожидается также на территории Корсаковского, Невельского, Холмского, Анивского районов и в Южно-Сахалинске.

Как сообщает ИА SakhalinMedia, в эти районы отправлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Обстановка находится на контроле ГУ МЧС региона. Кроме того, спасатели предупреждают о лавинной опасности в горах южной и центральной части Сахалина. Местных жителей просят не выходить в горы, а туристов — переждать непогоду в подготовленных для этого местах.

9 января Сахалин оказался под воздействием сразу нескольких циклонов. Они принесли в регион ураганные ветры и сильные метели. Так, в Южно-Сахалинске за сутки выпала почти месячная норма осадков. В Углегорском районе ветер повредил более 40 домов и зданий. Около 100 автомобилей застряли на участке автодороги Фирсово–Взморье.