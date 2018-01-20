Мощный циклон надвигается на Магаданскую область

Мощный циклон с сильным ветром и метелями надвигается на Магаданскую область. Стихия может привести к чрезвычайным ситуациям, сообщили в субботу в пожарно-спасательном центре (ПСЦ) Колымы.

Спасатели предупреждают, что непогода может вызвать повреждение линий электропередачи и обрыв связи, возможно налипание снега на проводах и деревьях, а также нарушение в работе всех видов транспорта. Циклон может привести к нарушению в работе дорожно-коммунальных служб, образованию снежных заносов на дорогах и возникновению ДТП, передает «РИА Новости».

Помимо прочего, ураган может стать причиной нарушения припая в Охотском море, в связи с чем спасатели рекомендуют жителям не выходить на ледовую поверхность.