В школах Магадана отменены занятия второй смены из-за метели

В школах Магадана из-за метели отменили занятия школьникам, занимающимся во вторую смену. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Магаданской области.

«В среду Колыма оказалась во власти очередного циклона. В настоящее время в Магадане наблюдается штормовой ветер, снег. Из-за непогоды мэрия областного центра приняла решение отменить уроки во второй смене школ города», — цитирует агентство свою собеседницу.

Отмечается, что, несмотря на погодные условия, все объекты жизнеобеспечения работают в обычном режиме, транспортное сообщение на нарушено.

27 декабря в некоторых районах ожидается ветер со скоростью 15–20 м/с, а также обильный снегопад.

Ранее в связи со снежным циклоном были отменены занятия начальных классов во всех школах в Петропавловске-Камчатском, а также в учебных заведениях Сахалина.