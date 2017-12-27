Школьники Петропавловска-Камчатского уйдут на каникулы раньше

Зимние каникулы у школьников Петропавловска-Камчатского начнутся раньше запланированного срока. Об этом сообщила мэрия краевого центра. Начнут отдыхать школьники с 28 декабря. Это связано с мощным циклоном, обрушившимся на регион.

При этом предположительно каникулы закончатся в срок.

«Как и планировалось, каникулы закончатся 10 января. 11 января ждем ребят в школе», - цитирует «Камчатка-Информ» управление образования.

26 декабря в школах Петропавловска-Камчатского уже были отменены занятия. Также из-за неблагоприятный погодных условий, сильного ветра и сложной обстановки на дорогах было принято решение отменить занятия и в среду.

«Занятия в городских школах должны были продолжаться до конца недели, но поскольку к четвергу на Камчатке ждут подход очередного циклона, принято решение отправить детей на каникулы досрочно — с 28 декабря», — приводит «РИА Новости» сообщение администрации.



Власти региона полагают, что несколько дней дополнительного отдыха не скажутся на учебном процессе и школьники смогут наверстать учебную программу в следующей четверти.

Ранее портал iz.ru сообщил, что коммунальные службы усиленно ликвидируют последствия циклона. Из-за обильных снегопадов образовались метровые сугробы. В некоторых районах были повреждены линии электропередачи. Припаркованные у обочин автомобили затрудняют проезд спецтехники. Нарушено движение общественного транспорта.

По прогнозам синоптиков, на регион вечером 27 декабря обрушатся новые снегопады.