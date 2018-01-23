Ночь на 23 января в Москве стала самой морозной с начала зимы

Температура воздуха в Москве в ночь на 23 января опустилась до минус 12,4 градуса, свидетельствуют измерения столичной метеостанции ВДНХ.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр России, прошедшая ночь в столице стала самой морозной с начала зимы.

Предыдущий минимум был зарегистрирован накануне, 22 января. Тогда температура воздуха составила минус 11,2 градуса.

При этом в некоторых районах Московской области воздух остыл до минус 20 градусов: в Коломне и Домодедово были морозы до 19 градусов, а в Черустях столбики термометров опустились до минус 20,7 градуса.

Как писал портал iz.ru, днем 23 января в Москве ожидается от 9 до 7 градусов мороза.