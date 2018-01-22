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Морозы в Москве отступят к пятнице

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Морозная и сухая погода до минус 16 градусов продержится в Москве до четверга. Морозы отступят к концу рабочей недели. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

В понедельник в столице похолодает до минус 8–10 градусов, местами возможен слабый снег. Столбики термометров опустятся до минус 12–14 градусов во вторник ночью. Днем температура составит минус 7–9 градусов. Осадков не ожидается. В среду сохранится такой же характер погоды, днем будет чуть теплее — минус 6–8 градусов.

Облачность начнет уплотняться в четверг, ближе к вечеру местами возрастет вероятность небольших снегопадов. При этом морозы начнут отступать. Во второй половине дня ожидается 4–6 градусов мороза. На один градус потеплеет в пятницу, сообщает сетевое издание m24.ru.

Напомним, ранее сообщалось, что в понедельник днем в Москве ожидается мороз от минус 7 до минус 9 градусов. Ветер будет дуть западный, со скоростью 6–11 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм рт. ст.

Самой холодной с начала зимы может стать ночь на вторник.

Аномальные морозы надвигаются на Сибирь и Приморье. Самая холодная погода ожидает жителей Красноярского края — минус 57 градусов.

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