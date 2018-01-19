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Стало известно количество солнечных часов за январь в Москве

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в январе москвичи видели солнце чаще, чем за ноябрь и декабрь вместе взятые.

Как сообщает «Газета.ру», метеоролог отметил, что из-за изменения атмосферных процессов жители столицы чаще видят малооблачное небо и солнце. 

Вильфанд обратил внимание, что сейчас, когда земля покрыта снегом, солнечные лучи отражаются и создают дополнительную освещенность. «Это очень приятное событие», — добавил метеоролог. 

Ранее портал iz.ru сообщал, что морозы до 20 градусов придут в Москву на следующей неделе.

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