Почти 20-градусные морозы придут в Москву на следующей неделе

В середине следующей недели температура воздуха в российской столице опустится до минус 17 градусов.

Как сообщает информагентство «РИА Новости» со ссылкой на главного специалиста столичного метеобюро Татьяну Позднякову, в ночь на понедельник ожидается следующий выход волнового южного циклона. За ним произойдет более существенное понижение температуры. «В середине следующей недели в ночные часы –12–17 градусов», — добавила метеоролог.

Днем столбики термометров опустятся до –10–15 градусов.

Ранее портал iz.ru сообщал, что ночь на четверг, 18 января, стала самой холодной в Москве этой зимой.