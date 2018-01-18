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Синоптики назвали ночь на 18 января в Москве самой холодной за зиму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Ночь на четверг, 18 января, стала самой холодной в Москве этой зимой. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

Температура воздуха минувшей ночью составила -9,5 градуса. До этого минимальную температуру синоптики зафиксировали в ночь на 13 января, когда столбики термометров снизились до 8,7 градусов мороза, сообщает телеканал «360».

Температура воздуха в четверг, 18 января, в столице составит -4...-6 градусов. Погода будет облачной с прояснениями, пройдет небольшой снег, местами ожидаются метель и гололед. Порывы ветра могут достигать 12–17 м/с, из-за чего в Московском регионе сохраняется «желтый» уровень погодной опасности. Накануне МЧС предупредило москвичей о метели и усилении ветра в ближайшие сутки.

В ночь на пятницу, 19 января температура воздуха ожидается до -7...-9 градусов, днем — до -4...-6 градусов. Продолжится небольшой снег.

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