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«Желтый» уровень опасности объявлен в столице из-за непогоды

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столице в среду, 17 января, из-за усиления ветра, передает во вторник Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, порывы ветра в Москве будут достигать 12–17 м/с. Дневная температура воздуха составит –4...–6 °С, местами ожидается небольшой снег.

Уточняется, что аналогичный уровень погодной опасности был объявлен еще в пяти регионах России — Тверской, Смоленской, Калужской, Тульской и Рязанской областях.

Как ранее сообщал портал iz.ru, в Гидрометцентре рассказали о погоде в столичном регионе на Крещение.

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