Что теплее шубы: о погоде в России

Аномальные морозы надвигаются на Сибирь и Приморье. Самая холодная погода ожидает жителей Красноярского края — минус 57 градусов. До минус 56 окрепнет мороз в Иркутской области.

В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и в Алтайском крае — минус 50. В Тыве чуть теплее — минус 48 градусов. Магаданскую область ждут сильный снегопад и метель с порывами до 24 м/с.

На Сахалине из-за непогоды приостановили паромную переправу с материком. Высота волн достигает 5 м.

В российской столице температура также начнет понижаться, ночью до минус 15 градусов, а в начале недели может выпасть до 15 см снега.

По прогнозам синоптиков, мороз отступит после 23 января.