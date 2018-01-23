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Более 10 человек спасены в Туве из сломавшихся в мороз автомобилей

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Фото: ТАСС/svlumagraphica
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Спасатели в Республике Тыва эвакуировали двенадцать человек, в том числе пять детей, из сломавшихся в результате 50-градусных морозов автомобилей. Об этом информирует пресс-служба регионального главка МЧС.

«Оперативными группами были эвакуированы 12 человек, в том числе пять детей, из сломавшихся на трассах автомобилей», — приводит ТАСС комментарий представителя ведомства.

Трое взрослых и один ребенок, которые находились в сломавшемся грузовике «КамАЗ», были доставлены в город Шагонар из села Ийи-Тал Улуг-Хемского района. Еще один водитель грузовика спасен на перевале Солнечный Пий-Хемского района. Кроме того, трое взрослых и четверо детей эвакуированы из автомобиля Renault в Тандинском районе. Застрявшим на дорогах была оказана медицинская помощь, признаков обморожения у них не выявлено.

Ранее МЧС ввело особые меры безопасности и оказания помощи людям в 21 регионе России, где установились аномальные морозы.

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