Движение междугородних автобусов закрыли в Кузбассе из-за снегопада

Движение междугородних автобусов по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в границах Кемеровской области закрыто в связи со снегопадами. Ограничения действуют до 12:00 местного времени (8:00 мск) среды, передает РИА «Новости».

По данным агентства, движение транспорта ограничили в среду с 7:00 до 9:00 по местному времени из-за сильного снега и метелей. Атмосферная видимость ухудшилась до 50 м. Сильный снег с метелью идет здесь вторые сутки.

В настоящее время в устранении последствий непогоды задействовано более 100 единиц спецтехники. Водителям грузового транспорта помогают преодолевать затяжные подъемы.