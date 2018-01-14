Ставропольские автоинспекторы вытащили из снега более 20 автомобилей

Снегопад затруднил движение на дорогах Ставропольского края. Десятки автомобилей застревают на заснеженных обочинах, на участке трассы под Ставрополем продолжают действовать ограничения.

Сообщается, что автоинспекторы вручную вытащили из снежных заносов более 20 автомашин. Отмечается, что машины пришлось вызволять и с помощью спецтехники.

Как передает ТАСС, утром в воскресенье, 14 января, было ограничено движение на участке подъезда к Ставрополю со стороны федеральной автодороги «Кавказ», который проходит по подъему. Объезд организован через трассу Ставрополь–Тоннельное–Барсуковская.

Портал iz.ru писал о том, что на участке автодороги Фирсово–Взморье в Сахалинской области 9 января в снегу застряли около 100 автомобилей. Спасателям удалось извлечь из сугробов 40 машин. Видимость на дорогах из-за обрушившегося на регион циклона временами не превышала 50 м.