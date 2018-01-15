Тысячи машин оказались в снежном плену на Ставрополье

Спасатели и инспекторы ГАИ вызволили из снежного плена тысячи машин на дорогах Ставрополья. Экстренная ситуация в связи с непогодой возникла в регионе еще в минувшие выходные.

Видимость на трассах у подъезда к столице края сильно ухудшилась из-за сильного снега и ветра. По этой причине было принято решение ограничить движение на участке от федеральной трассы «Кавказ» до Ставрополя.

Многие машины, направляясь в объезд, были занесены снегом, поскольку когда одна сторона магистрали расчищалась техникой, вторую заметало. Фуры выстроились в ряд на обочинах. Как сообщает NewsTracker, дорожная техника не справлялась со снегом.

Лишь накануне днем экипажи ДПС и спецтехника начали поэтапно сопровождать автомобили до Ставрополя и обратно. Всего через наиболее опасные участки трасс провели около 7 тыс. машин. Ограничения были сняты лишь сегодня утром.

Впрочем, по прогнозу синоптиков, неблагоприятные погодные явления будут наблюдаться в Ставропольском крае еще сутки. Водителей просят без надобности не выезжать на дальние расстояния.