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Тысячи машин оказались в снежном плену на Ставрополье

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Спасатели и инспекторы ГАИ вызволили из снежного плена тысячи машин на дорогах Ставрополья. Экстренная ситуация в связи с непогодой возникла в регионе еще в минувшие выходные.

Видимость на трассах у подъезда к столице края сильно ухудшилась из-за сильного снега и ветра. По этой причине было принято решение ограничить движение на участке от федеральной трассы «Кавказ» до Ставрополя.

Многие машины, направляясь в объезд, были занесены снегом, поскольку когда одна сторона магистрали расчищалась техникой, вторую заметало. Фуры выстроились в ряд на обочинах. Как сообщает NewsTracker,  дорожная техника не справлялась со снегом.

Лишь накануне днем экипажи ДПС и спецтехника начали поэтапно сопровождать автомобили до Ставрополя и обратно. Всего через наиболее опасные участки трасс провели около 7 тыс. машин. Ограничения были сняты лишь сегодня утром.

Впрочем, по прогнозу синоптиков, неблагоприятные погодные явления будут наблюдаться в Ставропольском крае еще сутки. Водителей просят без надобности не выезжать на дальние расстояния.

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